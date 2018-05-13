En acı veda!

Karabükspor'dan sonra Süper Lig'e veda eden ikinci takım dün belli oldu. Kasımpaşa'ya konuk olan Gençlerbirliği, bitime bir hafta kala küme düştü. Kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz yıl ocak ayında hayatını kaybeden efsane başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda büyük hayal kırıklığı yaşadı. Tam 29 yıl sonra Süper Lig'den düşen Başkent temsilcisi, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadelesine devam edecek. Kasımpaşa karşısında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği'nde bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü vardı. Ümit Özat başta olmak üzere teknik heyet ve futbolcular, konuşmakta zorluk çekerken, gözyaşları sel oldu.