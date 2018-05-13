En acı veda!
Başkent ekibi tam 29 yıl sonra hüsran yaşadı. Kasımpaşa’ya yenilen kırmızı-siyahlılar, efsane başkanın isminin verildiği sezonda küme düştü
Karabükspor'dan sonra Süper Lig'e veda eden ikinci takım dün belli oldu. Kasımpaşa'ya konuk olan Gençlerbirliği, bitime bir hafta kala küme düştü. Kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz yıl ocak ayında hayatını kaybeden efsane başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda büyük hayal kırıklığı yaşadı. Tam 29 yıl sonra Süper Lig'den düşen Başkent temsilcisi, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadelesine devam edecek. Kasımpaşa karşısında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği'nde bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü vardı. Ümit Özat başta olmak üzere teknik heyet ve futbolcular, konuşmakta zorluk çekerken, gözyaşları sel oldu.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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