En acı veda! – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    En acı veda!

    En acı veda!

    Başkent ekibi tam 29 yıl sonra hüsran yaşadı. ’ya yenilen kırmızı-siyahlılar, efsane başkanın isminin verildiği sezonda küme düştü

    'dan sonra 'e veda eden ikinci takım dün belli oldu. 'ya konuk olan , bitime bir hafta kala küme düştü. Kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz yıl ocak ayında hayatını kaybeden efsane başkanı 'ın isminin verildiği sezonda büyük hayal kırıklığı yaşadı. Tam 29 yıl sonra Süper Lig'den düşen Başkent temsilcisi, gelecek sezon 1. Lig'de mücadelesine devam edecek. Kasımpaşa karşısında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği'nde bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü vardı. başta olmak üzere teknik heyet ve futbolcular, konuşmakta zorluk çekerken, gözyaşları sel oldu.

    1. 13.5.2018
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