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Son dakika spor haberleri: 'da dönemi!

Son dakika haberi... ekiplerinden , geçtiğimiz sezon 'yi çalıştıran 'la anlaşmaya vardı. Kırmızı-syaihlı kulüpten yapılan açıklamada, Erol Bulut'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 19:06 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 19:19
Son dakika spor haberleri: Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi!

, teknik direktörlük görevi için ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Erol Bulut ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladı.

46 yaşındaki teknik direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz ile yöneticilerimiz , ve 'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz.üz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz."

Erol Bulut geçtiğimiz sezona 'de başlamış ancak alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılmıştı.

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