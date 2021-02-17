Haberler Gazişehir Gaziantep Mehmer Büyükekşi: "Antalyaspor karşısında şanssızlıkları aşmak istiyoruz"

Mehmer Büyükekşi: " karşısında şanssızlıkları aşmak istiyoruz"

Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Fraport TAV 'u konuk edecekleri karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:15
Mehmer Büyükekşi: "Antalyaspor karşısında şanssızlıkları aşmak istiyoruz"

Büyükekşi, yaptığı açıklamada, son dönemde performans olarak yükselen bir grafikleri olduğunu dile getirdi.

Geride kalan hafta karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen mağlubiyeti engelleyemediklerini anlatan Büyükekşi, "İyi yoldayız ama puan alamıyoruz. karşısında şanssızlıkları aşmak istiyoruz. Rakibimiz yine Trabzonspor gibi ligin çıkışta olan ve saygıyı hak eden takımlarından birisi. Futbolcularımıza güveniyoruz. Aynı performansımızı istikrarlı bir şekilde sürdürüp, üç puanı alacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız her şartta takımımızın yanında olmaya devam etsinler." ifadelerini kullandı.

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