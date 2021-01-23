Son dakika: Gaziantep FK Iraklı orta saha Osama Rashid'i kadrosuna kattı

Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla zirveyi zorlayan Gaziantep FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Iraklı orta saha Osama Rashid'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Portekiz Ligi takımlarından Santa Clara'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

OSAMA RASHID KİMDİR?

13 Ocak 1992 yılında Irak'ın Kerkük şehrinde dünyaya gelen Rashid, futbola Feyenoord alt yapısında başladı. Orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen deneyimli futbolcu, uzaktan şutları ve pas kalitesiyle adından söz ettirmeyi başardı. Son olarak Santa Clara forması terleten Rashid, kariyerinde 173 karşılaşmaya çıkarken 32 gol atıp 16 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 22 kez de Irak Milli Takımı'nda forma giyen Rashid, önümüzdeki 1.5 yıl boyunca Gaziantep FK'nın başarısı için ter dökecek.