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Son dakika: Iraklı orta saha 'i kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi: 'in bu sezonki flaş ekibi , 'in takımından 'i renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Iraklı orta saha oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 14:57
Son dakika: Gaziantep FK Iraklı orta saha Osama Rashid'i kadrosuna kattı

'de bu sezon aldığı sonuçlarla zirveyi zorlayan , ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Iraklı orta saha 'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak takımlarından 'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

OSAMA RASHID KİMDİR?

13 Ocak 1992 yılında 'ın şehrinde dünyaya gelen Rashid, futbola alt yapısında başladı. Orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen deneyimli futbolcu, uzaktan şutları ve pas kalitesiyle adından söz ettirmeyi başardı. Son olarak Santa Clara forması terleten Rashid, kariyerinde 173 karşılaşmaya çıkarken 32 gol atıp 16 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 22 kez de 'nda forma giyen Rashid, önümüzdeki 1.5 yıl boyunca Gaziantep FK'nın başarısı için ter dökecek.

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