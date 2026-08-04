Gaziantep’ten Halil harekatı

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan kampında sürdürürken, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, daha önce kiralık olarak formasını giyen ve performansıyla taraftarın beğenisini kazanan Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Yönetiminin, bonservisi Galatasaray'da bulunan 25 yaşındaki forvet oyuncusunun transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi.