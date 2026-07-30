Gaziantep’ten transfer şov

Gaziantep FK, FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını kaldırmasının ardından 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Gaziantep FK, FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını kaldırmasının ardından 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Kırmızı-siyahlılar, yasağın kaldırılmasının ardından Fuat Bavuk (Forvet), Ulrich Meleke (Ön libero-stoper), Sabahattin Destici (Sağ bek), Florin Stefan (Sol bek), Kerim Çalhanoğlu (Sol bek), Ka cper Tobiasz (Kaleci) ve Trivante Stewart'ı (Forvet) kadrosuna kattı.