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Haberler Gaziantep FK Gaziantep’ten transfer şov

Gaziantep’ten transfer şov

Gaziantep FK, FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını kaldırmasının ardından 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Gaziantep’ten transfer şov
Gaziantep FK, FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını kaldırmasının ardından 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Kırmızı-siyahlılar, yasağın kaldırılmasının ardından Fuat Bavuk (Forvet), Ulrich Meleke (Ön libero-stoper), Sabahattin Destici (Sağ bek), Florin Stefan (Sol bek), Kerim Çalhanoğlu (Sol bek), Ka cper Tobiasz (Kaleci) ve Trivante Stewart'ı (Forvet) kadrosuna kattı.
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