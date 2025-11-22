Burak Yılmaz: Öncelikle hedefimiz ligde kalacak puanları toplamak

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kayserispor galibiyeti sonrası, "Bir an önce ligde kalmak için puanları toplamak istiyoruz. Avrupa vesaire tabii ki hepimizin hedefleri var ama ayağımız yere basmalı. Öncelikle hedefimiz ligde kalacak puanları toplamak" dedi.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 18:42
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, hedeflerinin öncelikli olarak ligde kalacak puanları toplamak olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Kayserispor'un sezon boyunca oynadığı en iyi maç Fenerbahçe maçıydı. Fenerbahçe maçından sonra aslında biz buraya tedirgin bir şekilde geldik. Ama yaptığımız planla Kayserispor'un ilk 15-20 dakika büyük bir iştahla oynayacağını bildiğimiz için onların zaaflarından yararlanmaktı. Camara ile geçiş yapıp muvaffak olmaya çalıştık ve bunu başardık. Cardoso'nun ve Opoku'nun koşu yollarını kapatmak için 5'li savunmayla oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok değerliler. Bütün oyuncularım ilk 11 oynayabilir. Ama ayaklarımız yere basmak zorunda. Biran önce ligde kalmak için puanları toplamak istiyoruz. Avrupa vesaire tabii ki hepimizin hedefleri var ama ayağımız yere basmalı. Öncelikle hedefimiz ligde kalacak puanları toplamak. Çünkü Gaziantepspor yaklaşık son 3 senedir son anda kümede kalan bir takım. Eğer gereksiz hedef koyarsak oyuncularımızı da gereksiz baskı altına almış oluruz. Bunu kesinlikle istemiyorum. Tabii ki de hayallerimiz var" dedi.

