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Haberler Gaziantep FK Rotamız Avrupa

Rotamız Avrupa

Konyaspor'a konuk olacak Gaziantep FK, çıkışını sürdürmek istiyor. 24 yaşındaki kaleci Mustafa Burak Bozan, son haftalarda güzel bir ritim yakaladıklarını ve 3'te 3 yaptıklarını hatırlatarak, "Hedeflerimizi her zaman yüksek tutmalıyız, bu kulübün hedefleri her zaman yukarısıdır. Ben öncelikle yıllardır bu şehrin Avrupa'da temsil edilmesini hayal eden bir taraftarım. Hedefimiz kazanarak bu şehri layık olduğu yere getirip Avrupa'da mücadele etmesini sağlamak" dedi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 06:50
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Rotamız Avrupa

Konyaspor'a konuk olacak Gaziantep FK, çıkışını sürdürmek istiyor. 24 yaşındaki kaleci Mustafa Burak Bozan, son haftalarda güzel bir ritim yakaladıklarını ve 3'te 3 yaptıklarını hatırlatarak, "Hedeflerimizi her zaman yüksek tutmalıyız, bu kulübün hedefleri her zaman yukarısıdır. Ben öncelikle yıllardır bu şehrin Avrupa'da temsil edilmesini hayal eden bir taraftarım. Hedefimiz kazanarak bu şehri layık olduğu yere getirip Avrupa'da mücadele etmesini sağlamak" dedi.

GAZİANTEP FK EVİNDE GOL YEMİYOR

Süper Lig'de son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan ve 38 puanla 6. sıraya yerleşen Gaziantep FK, 28. hafta itibarıyla iç sahada en az gol yiyen takım oldu. Kırmızısiyahlılar, kalesinde sadece 7 gole engel olamadı.

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