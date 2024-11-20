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Haberler Gaziantep FK Selçuk İnan'dan Galatasaray itirafı: Fatih Terim...

Selçuk İnan'dan Galatasaray itirafı: Fatih Terim...

Son dakika spor haberleri | Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan'dan Galatasaray ve Fatih Terim sözleri geldi. İşte İnan'ın özel açıklamaları...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 16:52
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Selçuk İnan'dan Galatasaray itirafı: Fatih Terim...

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Teknik direktörlüğe karar vermesiyle ilgili konuşan Selçuk İnan, "Galatasaray'daki futbolculuğumun son senesinde teknik direktör olmaya karar vermiştim. Artık o gözle antrenmanlara çıkıyordum. Yardımcı antrenörlük dönemi benim için çok önemliydi. Futbolu bıraktığım ilk gün bile bazı kulüplerin teveccühü oldu. Fatih hocamla iki seneye yakın antenörlük deneyimim oldu. Kasımpaşa teklifte bulununca benim için bir fırsat doğdu. Şimdi ise Antep'teyiz. Burada gerçekten kendimi evimde hissediyorum. İyi şartlar altında çalışıyoruz. Taraftarımız takımlarına sahip çıkıyor." dedi.

Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, 11 maç oynadığı ligde topladığı 12 puanla 14. sırada yer alıyor.

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