Goller Badji'den

Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşmak isteyen Gaziantep FK, Honduraslı orta saha Acosta ve Rumen kanat oyuncusu Sorescu'nun ardından bir transfere daha imza attı. Teknik direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda hücum hattına takviyelerini sürdüren kırmızı- siyahlılar, Fransa Ligue 2 takımı Bordeaux'dan santrfor Aliou Badji'yi kiraladı. Fransız ekibiyle sözleşmesi 2026'da bitecek olan 26 yaşındaki Senegalli santrfor, 2021 yılında yarım sezon Ankaragücü forması da giydi. 1.89 boyundaki genç forvet, bu sezon Bordeaux'da 15 karşılaşmada boy gösterirken, 1 asist katkısı sağladı. Badji, geçen sezon forma giydiği 29 maçta 5 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Daha önce İsveç'te Djurgarden, Avusturya'da Rapid Wien, Mısır'da El Ahly ve Fransa'da Amiens takımlarında da top koşturdu. 2020'de transfer olduğu Mısır'ın El Ahly takımında en parlak dönemlerinden birini geçiren Senegalli golcü, Mısır Ligi ve kupasının yanı sıra Asya'nın Şampiyonlar Ligi olan Asya Kupası şampiyonluğunu da yaşadı.