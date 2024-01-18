Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK Deian Sorescu'yu transfer etti!

Gaziantep FK Deian Sorescu'yu transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Rumen orta saha oyuncusu Deian Sorescu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 17:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK Deian Sorescu'yu transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Deian Sorescu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Polonya Ligi takımlarından Rakow'un formasını giyen Romanya Milli Takımı oyuncusu 26 yaşındaki Deian Sorescu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Rumen futbolcunun, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilerek, "Deian Sorescu'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

DİĞER
GQ Türkiye, White Kick-Off ile 2024’e zirvede başlangıç
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu!
Zaha için yurt dışından olay sözler!
Transferde dur durak bilmiyor! F.Bahçe'den yılın bombası
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep FK - Bodrum FK maçı saat kaçta?
Acosta’dan sonra Sorescu
Süper Loto sorgulama ekranı 18 Ocak Perşembe 2024
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Ocak rakamları
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Recep Uçar: Saçma sapan goller yedik Recep Uçar: Saçma sapan goller yedik 18:19
Adanaspor'da Mustafa Kaplan dönemi sona erdi! Adanaspor'da Mustafa Kaplan dönemi sona erdi! 17:58
Başakşehir'de ayrılık resmen açıklandı! Başakşehir'de ayrılık resmen açıklandı! 17:54
Trabzonspor'un Manisa FK maçı 11'i belli oldu! Trabzonspor'un Manisa FK maçı 11'i belli oldu! 17:51
Başakşehir'den Karzaev kararı! Başakşehir'den Karzaev kararı! 17:16
Gaziantep FK'da Sivasspor mesaisi Gaziantep FK'da Sivasspor mesaisi 16:39
Daha Eski
F.Bahçe'nin transfer hedefi derbi kadrosunda! F.Bahçe'nin transfer hedefi derbi kadrosunda! 16:28
Adanaspor'da flaş ayrılık! Adanaspor'da flaş ayrılık! 16:07
Zaha için yurt dışından olay sözler! Zaha için yurt dışından olay sözler! 15:58
Fenerbahçe'de Samsunspor hazırlıkları! Fenerbahçe'de Samsunspor hazırlıkları! 15:45
Konyaspor - Göztepe | CANLI İZLE Konyaspor - Göztepe | CANLI İZLE 15:44
Alcaraz Avustralya Açık'ta üst turda! Alcaraz Avustralya Açık'ta üst turda! 15:35