Antep'te tarihi galibiyet

Süper Lig'de 6. hafta fantastik olaylara sahne olmaya devam ediyor. Önceki gün Rizespor-Altay maçında Erhan Çelenk'in gole giderken Fair-Play'lik hareketi, ardından Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında 3-0'dan 3-3'e gelen ve Balotelli'nin damga vurduğu karşılaşmayla birlikte dün de Gaziantep'te Süper Lig rekoru kırıldı. Gaziantep FK'nin Başakşehir'i ağırladığı, Sagal'la bir topunun da direkten döndüğü maçta, Muhammet Demir 9 saniye 18 salisede fileleri havalandırarak eski takımına karşı Süper Lig'in en hızlı golünün altına imza attı. Başakşehir'den kiralık olarak forma giyen tecrübeli santrfor, santrayla birlikte 3 pasta attığı golle takımına tarihi bir 3 puanı getirdi. Daha önce Süper Lig'de atılan en hızlı golü, 29 Kasım 2008'de Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan Eskişehirspor- Denizlispor maçında Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Roberts, 12. saniyede filelere göndermişti.
"GOLÜ ÖNCEDEN PLANLADIK"
Süper Lig tarihine geçen en erken golü atan Muhammet Demir, golün hikayesini anlattı. Demir, "Maç öncesinde gol pozisyonunu konuştuk. Erol hoca, bu maça çıkarken, 'Normalde öyle taktiğimiz yok, uzun topla başlayalım. Joao'ya şişirin, indirip, öyle başlayalım' dedi. Öyle oldu. Bana sadece vuruş yapmak kaldı. Çok güzel bir hatıra kaldı" ifadelerini kullandı.