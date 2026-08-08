Rakip Villarreal

Yeni sezon hazırlıklarında son aşamaya gelen Galatasaray bugün hazırlık maçında İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Yeni sezon hazırlıklarında son aşamaya gelen Galatasaray bugün hazırlık maçında İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşacak. Süper Lig'de sezonun açılmasına bir hafta kala son provasını yapacak Aslan, La Liga takımını saat 21.00'de RAMS Park'ta konuk edecek. Teknik Direktör Okan Buruk'un ideal ilk 11'i ile sahaya çıkacağı bildirildi.