Nhaga beklemede

Kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapan Galatasaray bir yandan mevcut kadro için de planlarını hazırlıyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapan Galatasaray bir yandan mevcut kadro için de planlarını hazırlıyor. 10 numara, santrfor, kenar forvet ve sol stoper arayan sarı-kırmızılı takım kadrosunda bulunan Renato Nhaga'nın durumu belirsizliğini koruyor. Yabancıda artı 4 kontenjanı dolarsa, Nhaga kiralık olarak yollanacak. 750 bin euro kazanan 19 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusuyla Süper Lig'den birçok kulüp ilgileniyor.