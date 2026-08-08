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Haberler Galatasaray Nhaga beklemede

Nhaga beklemede

Kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapan Galatasaray bir yandan mevcut kadro için de planlarını hazırlıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Nhaga beklemede
Kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapan Galatasaray bir yandan mevcut kadro için de planlarını hazırlıyor. 10 numara, santrfor, kenar forvet ve sol stoper arayan sarı-kırmızılı takım kadrosunda bulunan Renato Nhaga'nın durumu belirsizliğini koruyor. Yabancıda artı 4 kontenjanı dolarsa, Nhaga kiralık olarak yollanacak. 750 bin euro kazanan 19 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusuyla Süper Lig'den birçok kulüp ilgileniyor.
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