Leao çıkarması

Transfer döneminde artık tamamen gaza basan G.Saray üst üste uçakları kaldırmaya hazırlanıyor. 10 numara ve önemli bir kanat oyuncusu alarak transferde nokta atışı bir hamle yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Rafael Leao için resmi adımları attı. İtalyan ekibi Milan'a daha önce yaptığı kiralama teklifi reddedilen G.Saray yönetimi, zorunlu satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. Bu da olumsuz yanıt alınca sarıkırmızılılarda tek çare doğrudan satın alma kaldı. Yönetim de bu yolda harekete geçti.

İTALYA'DAN BİRLİKTE DÖNECEKLER

İlk olarak 35 milyon euro'luk bir teklif yapıldı ancak Milan 50 milyon talep ettiğini belirtti. Sarı-kırmızılılar bu bedeli 40 milyon euro seviye çıkararak yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. 10 numara transferi için de bütçesini azaltmak istemeyen yönetim, 40+5 milyon seviyesinde mutlu sona ulaşmak istiyor. İlerleyen günlerde İtalya'ya giderek tıpkı Victor Osimhen transferinde olduğu gibi burada kamp kuracak olan sarıkırmızılılar, Leao'yu da alarak Türkiye'ye getirmenin planlarını yapıyor.

KAVUKCU GÖRÜŞÜYOR

G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rafael Leao transferini bizzat yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde başkan Dursun Özbek ile bir transfer zirvesi gerçekleştiren ve Leao için onay alan Kavukcu, transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya hareket edecek.

OYUNCU TAMAM

Bir süredir Leao ile temas halinde bulunan sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcu ile her konuda anlaşmayı başardı. 9 milyon euro garanti ücret alacak olan Leao'nun ayrıca bonus da kazanacağı öğrenildi. Portekizli futbolcu, artık iki kulübün anlaşmaya varmasını bekliyor.

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Rafael Leao, geçen sezon Milan forması altında 31 resmi maça çıkarken 10 gol attı ve 3 de asiste imzasını attı. Toplamda 13 kez tabelanın değişmesine katkıda bulunan Leao, takımına önemli bir katkı sağladı.