Gabriel Martinelli iddiası

Kanat bölgesine önemli bir takviye yapmaya hazırlanan G.Saray için önemli bir iddia daha ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Arsenal'in Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli ile ilgileniyor. Leao transferinde bir pürüz yaşanması durumunda Brezilyalı oyuncu için nabız yoklamaya başlayacak olan G.Saray, yine önemli bir bütçe ayıracak. Kanat bölgesinin yanı sıra forvette de aynı performansla görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcunun transferi gerçekleşirse, Trossard'ın ardından bir başka Arsenal'in kanat oyuncusu aynı sezonda Türkiye'ye gelmiş olacak.