10 numara planı

Galatasaray'da 10 numara transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Bu bölgede genç bir yeteneği kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılarda üç isim öne çıkıyor. Cimbom'da Eintracht Frankfurt'tan 20 yaşındaki Can Uzun, Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov ve Porto'dan 19 yaşındaki Rodrigo Mora listede dikkat çekiyor. Can Uzun için Eintracht Frankfurt'a 40 milyon euroyu bulan bir teklif sundu. Batrakov için de Lokomotiv Moskova ile temaslar sürüyor.

RESMİ TEKLİFLER HAZIR

Porto'dan Rodrigo Mora da teknik heyetin beğendiği isimler arasında yer alıyor. Can Uzun ve Batrakov, Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Batrakov için Lokomotiv Moskova 30 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

Bu iki yıldızdan birinin gelmesi daha yüksek ihtimal olarak göze çarpıyor. Mora'yı ise Barcelona da yakından takip ediyor.

Porto, 19 yaşındaki Portekizli yıldız için 50 milyon euro talep ediyor. Sarı-kırmızılılar kısa bir süre içerisinde 10 numara transferini tamamlamak istiyor.

23 YAŞ ALTI KONTENJANI

Cimbom'da 10 numara transferi için listede olan yıldızlarda 23 yaş altı olmasına dikkat ediliyor. Süper Lig'de uygulanacak yeni 10+4 yabancı kuralı için futbolcular arayan sarı-kırmızılılar, bu kritere önem veriyor. 10 numarada 23 yaş altı yıldızlara yönelen Aslan, bu sayede kontenjanda rahat edecek.

BATRAKOV SICAK BAKIYOR

Aleksey Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina, "Hayali, başka bir yerde kendini denemek. Kulübe minnettar. Ancak başka yerde devam edebilecek durum ortaya çıkarsa, tercihi olur" açıklamasını yaptı. Baktarov ise "G.Saray'da oynama ihtimalin var mı?" sorusuna, "Şimdilik bilmiyorum" yanıtını verdi.

ENCISO DA LİSTEDE

10 numara transferi yapacak Galatasaray'da 22 yaşındaki Julio Enciso da listede yer alıyor. Strasbourg'da oynayan Paraguaylı yıldızla resmi temaslar başlamıştı. Fransız ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi olan Enciso'nun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.