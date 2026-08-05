G.Saray'a git Batrakov

Yeni sezon öncesinde 10 numara transferi için büyük bir çalışma içerisine giren G.Saray, elindeki isimleri değerlendiriyor. Bu futbolculardan birisi de Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov. Fransız devi PSG'ye transferi Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ambargo nedeniyle rafa kaldırılan 21 yaşındaki 10 numara için en önemli seçenek G.Saray olarak gösteriliyor. Avrupa'dan ambargo nedeniyle başka talibi bulunmayan genç 10 numaranın Şampiyonlar Ligi için en önemli seçeneği G.Saray olarak gösteriliyor.

AVRUPA'NIN ÜNLÜ TAKIMI

Rusya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Alexander Mostovoy, Aleksey Batrakov'a G.Saray'a gitmesini tavsiye ederek, "Elbette G.Saray'a gitmeye değer. Bence bu konuda daha fazla tartışmanın bir anlamı yok. Eğer böyle bir seçenek varsa, elbette gitmelisiniz. Türkiye'yi saymıyorum bile, Avrupa'nın ünlü takımlarından birine gideceksiniz. Göze çarpacaksınız ve herkes sizi tanıyacak" dedi.