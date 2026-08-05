CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray G.Saray'a git Batrakov

G.Saray'a git Batrakov

Rusya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Alexander Mostovoy, Aleksey Batrakov’a G.Saray’a gitmesini tavsiye ederek, “Eğer böyle bir seçenek varsa, elbette gitmelisiniz” ifadelerini kullandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
G.Saray'a git Batrakov

Yeni sezon öncesinde 10 numara transferi için büyük bir çalışma içerisine giren G.Saray, elindeki isimleri değerlendiriyor. Bu futbolculardan birisi de Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov. Fransız devi PSG'ye transferi Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ambargo nedeniyle rafa kaldırılan 21 yaşındaki 10 numara için en önemli seçenek G.Saray olarak gösteriliyor. Avrupa'dan ambargo nedeniyle başka talibi bulunmayan genç 10 numaranın Şampiyonlar Ligi için en önemli seçeneği G.Saray olarak gösteriliyor.

AVRUPA'NIN ÜNLÜ TAKIMI

Rusya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Alexander Mostovoy, Aleksey Batrakov'a G.Saray'a gitmesini tavsiye ederek, "Elbette G.Saray'a gitmeye değer. Bence bu konuda daha fazla tartışmanın bir anlamı yok. Eğer böyle bir seçenek varsa, elbette gitmelisiniz. Türkiye'yi saymıyorum bile, Avrupa'nın ünlü takımlarından birine gideceksiniz. Göze çarpacaksınız ve herkes sizi tanıyacak" dedi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah...
F.Bahçe'de Sörloth için kesenin ağzı açıldı!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
İmar değil imkan pazarlığı! Menderes'te dönen rüşvetin tapesi Takvim'de: Müdürüm altından kalkamayız! Para kuryesine gönüllülük esası
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... 00:45
Benfica'dan F.Bahçe'ye Pavlidis yanıtı! Benfica'dan F.Bahçe'ye Pavlidis yanıtı! 00:45
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor 00:45
Ertuğrul Doğan açıkladı: Sörloth... Ertuğrul Doğan açıkladı: Sörloth... 00:45
F.Bahçe'den Martinelli bombası! F.Bahçe'den Martinelli bombası! 00:45
Mohamed Salah, Trabzonspor'da! Mohamed Salah, Trabzonspor'da! 00:45
Daha Eski
İsmail Kartal müjdeyi verdi! 2 isim kadroda alacak İsmail Kartal müjdeyi verdi! 2 isim kadroda alacak 00:45
Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı 00:45
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim... F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim... 00:45
Beşiktaş'a İngiliz kanat! Beşiktaş'a İngiliz kanat! 00:45
F.Bahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi... F.Bahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi... 00:45
Chelsea'nin yıldızı F.Bahçe'ye! Chelsea'nin yıldızı F.Bahçe'ye! 00:45