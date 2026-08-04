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Haberler Galatasaray Wilfried Singo kalıyor

Wilfried Singo kalıyor

G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Wilfried Singo'nun takımda kalıp borcunu ödemek istediğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Wilfried Singo kalıyor
G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Wilfried Singo'nun takımda kalıp borcunu ödemek istediğini söyledi. Avrupa'dan çeşitli teklifler alan Fildişi Sahilli futbolcunun Premier Lig'deki önemli takımlardan teklif beklediği, bu gerçekleşmezse kariyerine sarıkırmızılılarda devam edeceği öğrenildi. Yönetim Singo'yu 40 milyon euro'nun altında satmaya yanaşmıyor.
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