Gerekeni yapacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftarlardan sabır istedi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftarlardan sabır istedi. Transfer döneminde yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Özbek, HT Spor'a yaptığı açıklamada, "Transferin bitmesine yaklaşık bir aylık bir zaman var. Konuyla ilgili son derece yoğun çalışıyoruz. Bu transferleri yapacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Nokta atışı, ihtiyacımız çerçevesinde transfer yapacağız. TFF'nin açıkladığı yabancı sayısı var.