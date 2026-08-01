Lautaro Rivero iddiası

Stoper hattına takviye planlayan Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Cimbom'un River Plate'te oynayan Lautaro Rivero'yu takip ettiği öne sürüldü. Aslan'ın 22 yaşındaki ismi istediği vurgulandı. 2029'a kadar River Plate ile kontratı olan Rivero'nun değeri 7 milyon euro gösteriliyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Stoper hattına takviye planlayan Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Cimbom'un River Plate'te oynayan Lautaro Rivero'yu takip ettiği öne sürüldü. Aslan'ın 22 yaşındaki ismi istediği vurgulandı. 2029'a kadar River Plate ile kontratı olan Rivero'nun değeri 7 milyon euro gösteriliyor.