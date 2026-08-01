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Haberler Galatasaray Avusturya kampı bitti

Avusturya kampı bitti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz'da Avusturya'da kamp çalışmalarına başlayan Galatasaray dün İstanbul'a döndü. Avusturya'da Monza ve Venezia ile maçlar yapan sarı-kırmızılılar, çalışmalarını noktaladı. Cimbom yarın Fransız Rennes ile saat 21.00'de karşılaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Avusturya kampı bitti
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz'da Avusturya'da kamp çalışmalarına başlayan Galatasaray dün İstanbul'a döndü. Avusturya'da Monza ve Venezia ile maçlar yapan sarı-kırmızılılar, çalışmalarını noktaladı. Cimbom yarın Fransız Rennes ile saat 21.00'de karşılaşacak.
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