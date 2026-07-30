Amacımız en iyisi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Temmuz ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalar yaptı. Başkan Dursun Özbek, tüm eleştiri ve önerileri dikkatle dinlediklerini belirterek, "Eleştiri, Galatasaray kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yeter ki yalana sapmasın ve saygı sınırları içerisinde yapılsın. Benim ve arkadaşlarımın tüm gayesi, tüm Galatasaray kurumları ile omuz omuza vererek, ortak aklı hakim kılarak, birbirimize güç vererek kulübümüzü ve camiamızı daha da ileriye taşımaktır. Bugüne kadar olduğu gibi sevgi iklimini tahsis etmeye ve bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HER YAZ ELEŞTİRİLDİK

Transfer çalışmalarına değinen Başkan Dursun Özbek, şu bilgileri paylaştı: "Galatasaray taraftarları her zaman en iyisini ister, beklentinin farkındayız. Yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiğini ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Hep geç kaldığımız söylendi transferde. Galatasaray için doğru olanı yapmak için çalıştık. Sezon sonlarında kupayı kaldıran Galatasaray oldu! Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı, futbol aklının olmadığı söylendi. Her yaz döneminde eleştirildik. İcardi ve Osimhen gibi yıldız transferleri eylül ayında gerçekleşmiştik." Teknik heyet ile kadro planlamasını sürdürdüklerini belirten Başkan Özbek, "4 sezon üst üste şampiyon olmak, doğru planlamanın, istikrarın ve emeğin sonucudur. Osimhen ve Sane gibi yıldızları kadromuza kattık. Yeni sezona güçlü kadroyla başlayacağız. Türk futbol tarihinin en büyük bütçeli transferini yaptık. Galatasaray, en büyük yıldızları Türkiye'ye getirmiştir. Bu hususta zerre kadar tereddümüz yok, sizin de olmasın. Bu sene inşallah Avrupa'da sizleri gururlandıracak sonuçları almak istiyoruz. Galatasaray'ın şartlarına en uygun transferi yapmak zorundayız. Amacımız Galatasaray'a en iyi transferi yapmak" diye konuştu.

PROJELER DEVAM EDİYOR

Tesis projelerinden söz eden Dursun Özbek, "Aslantepe Projesi'nde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projenin finansman modelini de belirledik. Aldığımız yetkiye uygun olarak en uygun ve en hızlı olarak projenin ilk aşamasını tamamlayacağız. Riva projesinde ikinci etap dediğimiz kısımda 624 villa var. İkinci etabın birinci fazında 293 tane villa var. Bu bölümde inşaat ve satışlar hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

MECİDİYEKÖY MÜJDESİ

Mecidiyeköy projesiyle ilgili bilgi veren Başkan Dursun Özbek: "Değerli arkadaşlar, Mecidiyeköy Projesi'ni teslime başladığımız için çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu projemizle kulübümüze önemli bir gelir sağlayacağımıza inanıyorum" bilgisini paylaştı.

MAYISTA KUPALARI KALDIRACAĞIZ

Hedeflerinin kupalar olduğunu dile getiren Başkan Dursun Özbek, "Hep birlikte inanacağız, hep birlikte mücadele edeceğiz ve inanıyorum ki mayıs ayında kupaları birlikte kaldıracağız" mesajını paylaştı.

LİMİTLERDE DE ŞAMPİYONUZ

Başkan Dursun Özbek, "Federasyonun getirdiği şartlar var. Şu kadar yabancı oyuncunuz olabilir diyor, harcama limiti bu kadar diyor. Allah'a şükür, Galatasaray'ın harcama limitlerinde de şampiyon olduğunu görüyoruz. Ama bu bize istediğiniz gibi harcayın demiyor" diye konuştu.

ALİ SAMİ YEN KABRİ BAŞINDA ANILDI

Galatasaray'ın kurucusu, ilk başkanı ve Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Ali Sami Yen, vefatının 75. yılında kabri başında anıldı. Başkan Dursun Özbek: "Ali Sami Yen Bey'in bize emanet ettiği bu güzel kulübü bugüne kadar getiren bütün büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim de görevimiz, bundan sonra teslim aldığımız bu güzel emaneti daha yukarılara çıkarmak ve Galatasaray'ın hak ettiği pozisyona getirmektir" dedi.

SÜLEYMAN SEBA UNUTULMADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri dün Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret ettikten sonra Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı da unutmadı. Başkan Özbek ve yöneticiler, Süleyman Seba'yı anarak, kabrine çiçek bıraktı.