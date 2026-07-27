Sane ve Jakobs kampa neşe kattı

Avusturya kampına katılan Leroy Sane ve İsmail Jakobs bir anda buradaki havayı değiştirdi. İki futbolcu da neşeli tavırları ile arkadaşlarıyla şakalaşıp güzel anların yaşanmasına neden oldu. Sarı-kırmızılı takımdaki aile ortamı bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Avusturya kampına katılan Leroy Sane ve İsmail Jakobs bir anda buradaki havayı değiştirdi. İki futbolcu da neşeli tavırları ile arkadaşlarıyla şakalaşıp güzel anların yaşanmasına neden oldu. Sarı-kırmızılı takımdaki aile ortamı bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor.