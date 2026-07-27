Sacha Boey ayrılıyor

Geçen sezonu G.Saray'da kiralık olarak geçiren Sacha Boey'in Bayern Münih ile yolları ayrılıyor. Bayern Münih Sportif Direktörü Christopher Freund yaptığı açıklamada, "Sacha Boey ve Joao Palhina artık planımızın bir parçası değil. İki oyuncuya da durumu bildirdik" ifadelerini kullandı. Ancak G.Saray'ın Boey konusunda bir girişimi bulunmuyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Geçen sezonu G.Saray'da kiralık olarak geçiren Sacha Boey'in Bayern Münih ile yolları ayrılıyor. Bayern Münih Sportif Direktörü Christopher Freund yaptığı açıklamada, "Sacha Boey ve Joao Palhina artık planımızın bir parçası değil. İki oyuncuya da durumu bildirdik" ifadelerini kullandı. Ancak G.Saray'ın Boey konusunda bir girişimi bulunmuyor.