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Haberler Galatasaray Van Dijk etkilendi

Van Dijk etkilendi

Sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Ömer Bayram, çocukluk arkadaşı Liverpool’un stoperi Virgil van Dijk’ın G.Saray’dan çok etkilendiğini ve takip ettiğini ifade etti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Van Dijk etkilendi

İki senedir Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk ile ilgilenen G.Saray, yıldız ismin ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle geçen sezon ikisini G.Saray'ın kazandığı 3 Liverpool mücadelesi Hollandalı oyuncu ile G.Saray arasında inanılmaz bir bağ oluşturdu. Libero TV'ye konuşan G.Saray'ın eski oyuncularından Ömer Bayram, Van Dijk ile her zaman sarı-kırmızılı takımı konuştuklarını ifade etti. Çocukluktan itibaren beraber büyüyen ve iki yakın arkadaş olan ikilinin İstanbul'da buluşma ihtimali hala sürüyor.

RAMS PARK'A GELECEK

Hollandalı oyuncunun G.Saray'ın şampiyonluk kutlamalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, "Virgil van Dijk, Galatasaray'ın şampiyonluk görüntülerini sosyal medyada gördüğünde bayağı etkilendi. 'Bir şampiyonlukta bunu mu yaşıyorsunuz?' diye sordu, 'Bir gün maça gelirsin' diye konuştuk. Buraya gelip yakından görünce etkilendi. Galatasaray hakkında konuştuğumuz her şey olumlu. Yakın zamanda konuştuk mu; bunu söyleyemem" ifadelerini kullanarak büyük bir heyecan yarattı.

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