Rafael Leao ısrarı

Yeni sezonun başlamasına yaklaşık 3 hafta kala G.Saray'da transfer çalışmaları şekillenmeye başladı. Bruno Fernandes'in yanı sıra Rafael Leao için de şartlarını zorlayan G.Saray, İtalya'da manşetlerden inmiyor. İtalyan basını Portekizli oyuncu ile G.Saray arasındaki görüşmelere geniş yer ayırıyor.

Calciomercato, G.Saray ile Leao'nun senelik 8+2 milyon euro karşılığında anlaştığını yazarken, La Gazzetta dello Sport ise Portekizli oyuncunun transferinin yüksek bir ihtimal olduğunu vurguladı.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Tuttomercato'da yer alan haberde de transferde G.Saray'ın güçlü bir aday olduğu ifade edilirken, Milan'ın bonservis beklentisinin 50-60 milyon euro arasında olduğu belirtildi. İtalyan gazeteci Matteo Moretto da Leao'nun temsilcisi ile G.Saray'ın görüştüğünü ancak Milan ile henüz temasa geçilmediğini ifade etti.

Moretto ayrıca F.Bahçe'nin de tıpkı G.Saray gibi Portekizli kanat oyuncusu ile ilgilendiğini ve durumunu yakından takip ettiğini belirtti. İki takım bir kez daha karşı karşıya gelebilir.

40 MİLYON EURO

İtalyan basını Milan'ın 50-60 milyon euro arasında bir bedel istediğini aktarırken, G.Saray yönetimi ise Leao'nun takımdan ayrılmak istemesini de koz olarak kullanarak bu bedeli 40 milyon seviyesine çekmeye çalışıyor. İtalyanların inadı kırılırsa transferin önünde engel yok.

ÖDEME SENEYE

G.Saray'ın Leao transferini gerçekleştirmesinin tek şartı kiralama yolu olarak gözüküyor. Bu sezon transfer bütçesini 10 numara transferine ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Leao'nun bonservisini seneye ödemek istiyor. Bu nedenle zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulunacak.