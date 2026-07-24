CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Rafael Leao ısrarı

Rafael Leao ısrarı

Calciomercato, G.Saray ile Leao’nun senelik 8+2 milyon euro karşılığında anlaştığını yazdı. La Gazzetta dello Sport ise Portekizli oyuncunun transferinin yüksek bir ihtimal olduğunu vurguladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Rafael Leao ısrarı

Yeni sezonun başlamasına yaklaşık 3 hafta kala G.Saray'da transfer çalışmaları şekillenmeye başladı. Bruno Fernandes'in yanı sıra Rafael Leao için de şartlarını zorlayan G.Saray, İtalya'da manşetlerden inmiyor. İtalyan basını Portekizli oyuncu ile G.Saray arasındaki görüşmelere geniş yer ayırıyor.

Calciomercato, G.Saray ile Leao'nun senelik 8+2 milyon euro karşılığında anlaştığını yazarken, La Gazzetta dello Sport ise Portekizli oyuncunun transferinin yüksek bir ihtimal olduğunu vurguladı.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Tuttomercato'da yer alan haberde de transferde G.Saray'ın güçlü bir aday olduğu ifade edilirken, Milan'ın bonservis beklentisinin 50-60 milyon euro arasında olduğu belirtildi. İtalyan gazeteci Matteo Moretto da Leao'nun temsilcisi ile G.Saray'ın görüştüğünü ancak Milan ile henüz temasa geçilmediğini ifade etti.

Moretto ayrıca F.Bahçe'nin de tıpkı G.Saray gibi Portekizli kanat oyuncusu ile ilgilendiğini ve durumunu yakından takip ettiğini belirtti. İki takım bir kez daha karşı karşıya gelebilir.

40 MİLYON EURO

İtalyan basını Milan'ın 50-60 milyon euro arasında bir bedel istediğini aktarırken, G.Saray yönetimi ise Leao'nun takımdan ayrılmak istemesini de koz olarak kullanarak bu bedeli 40 milyon seviyesine çekmeye çalışıyor. İtalyanların inadı kırılırsa transferin önünde engel yok.

ÖDEME SENEYE

G.Saray'ın Leao transferini gerçekleştirmesinin tek şartı kiralama yolu olarak gözüküyor. Bu sezon transfer bütçesini 10 numara transferine ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Leao'nun bonservisini seneye ödemek istiyor. Bu nedenle zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulunacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı!
Galatasaray'dan yerli operasyonu! Stopere 2 aday birden
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Muhalefetin "sözde kurtarıcı" illüzyonu çöktü! İmamoğlu’ndan sonra Haluk Levent balonu da patladı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin eski gözdesi Hull City ile anlaştı!
G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim! Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim! 00:52
Kartal turun kapısını Dolmabahçe'de araladı! Kartal turun kapısını Dolmabahçe'de araladı! 00:52
İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı! İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı! 00:52
Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon 00:52
F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif! F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif! 00:52
G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! 00:52
Daha Eski
Beşiktaş'ta flaş istifa kararı! Salah paylaşımları... Beşiktaş'ta flaş istifa kararı! Salah paylaşımları... 00:52
G.Saray'a Virgil van Dijk müjdesi! G.Saray'a Virgil van Dijk müjdesi! 00:52
F.Bahçe'nin eski gözdesi Hull City ile anlaştı! F.Bahçe'nin eski gözdesi Hull City ile anlaştı! 00:52
F.Bahçe'de karar verildi! Archie Brown... F.Bahçe'de karar verildi! Archie Brown... 00:52
F.Bahçe'de görev değişikliği! Yeni başkan... F.Bahçe'de görev değişikliği! Yeni başkan... 00:52
G.Saray'a Camavinga'da dev rakip! G.Saray'a Camavinga'da dev rakip! 00:52