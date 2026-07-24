Fernandes ikilemi

G.Saray'da transfer gündeminin 1 numarası olan Bruno Fernandes konusunda yönetimin çalışmaları devam ederken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmeyi çok istediği Portekizli oyuncu, G.Saray kadın futbol takımında forma giyen vatandaşı Jessica Silva'yı yakından takip ediyor. Haziran ayında G.Saray'ın renklerine kattığı Silva'nın G.Saray forması altında "G.Saray'da çok mutluyum" paylaşımına Bruno Fernandes'ten beğeni geldi.

MANU'DA KALACAK İDDİASI

Daha önce de Jessica Silva'nın G.Saray formalı fotoğrafını beğendiği ortaya çıkan Portekizli futbolcunun bu tavrı taraftarları heyecanlandırdı. Ancak Portekiz ve İngiliz basını, Bruno Fernandes'in Manchesten United'da kalacağını iddia etti. A Bola ve Mirror gazetelerinin haberine göre Portekizli 10 numara, Manchester United ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı ve İngiltere'de kalacak. Önümüzdeki günlerde Bruno Fernandes konusunun netleşmesi bekleniyor.

B PLANI CAN UZUN

G.Saray'da ağustos ayına kadar transferlerin yavaş yavaş şekillenmesi bekleniyor. Bruno Fernandes'in de kariyerine İngiltere'de mi devam edeceği yoksa Türkiye'nin yolunu mu tutacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Fernandes olmazsa b planı olarak Frankfurt'un yıldızı Can Uzun devreye girecek.