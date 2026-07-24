CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Aslan Avusturya'da

Aslan Avusturya'da

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan G.Saray, 29 Temmuz'a kadar kamp yapmak için dün Avusturya'ya hareket etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Aslan Avusturya'da

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan G.Saray, 29 Temmuz'a kadar kamp yapmak için dün Avusturya'ya hareket etti. Yeni sezon çalışmalarına burada devam edecek olan sarı-kırmızılılarda isimleri TFF'ye ismi bildirilmeyen Nelsson, Jelert ve Metehan'ın kadroda yer alması dikkat çekti.

KAMPA TEK TRANSFER

Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor: Uğurcan, Metehan, Jakobs, Eyüp Aydın, Sallai, Sara, Sane, Yunus Akgün, Jelert, Eren Elmalı, Ugochukwu, Günay, İlkay, Kaan, Jankat, Nelsson, Armando Güner, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Lemina.

RAKİP MONZA

Yeni sezon öncesinde G.Saray ikinci hazırlık maçını bugün Avusturya'da İtalyan ekibi Monza ile yapacak. Windischgarsten bölgesinde 23-29 Temmuz tarihlerinde kamp yapacak Galatasaray, burada iki hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılılar ilk olarak bugün 21.00'de Monza ile karşı karşıya gelecek. Diğer maç ise 27 Temmuz'da Venezia ile oynanacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'dan yerli operasyonu! Stopere 2 aday birden
F.Bahçe'den Lukaku çıkarması! Bonservis beklentisi...
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Muhalefetin "sözde kurtarıcı" illüzyonu çöktü! İmamoğlu’ndan sonra Haluk Levent balonu da patladı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin eski gözdesi Hull City ile anlaştı!
G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim! Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim! 00:52
Kartal turun kapısını Dolmabahçe'de araladı! Kartal turun kapısını Dolmabahçe'de araladı! 00:52
İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı! İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı! 00:52
Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon 00:52
F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif! F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif! 00:52
G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! 00:52
Daha Eski
Beşiktaş'ta flaş istifa kararı! Salah paylaşımları... Beşiktaş'ta flaş istifa kararı! Salah paylaşımları... 00:52
G.Saray'a Virgil van Dijk müjdesi! G.Saray'a Virgil van Dijk müjdesi! 00:52
F.Bahçe'nin eski gözdesi Hull City ile anlaştı! F.Bahçe'nin eski gözdesi Hull City ile anlaştı! 00:52
F.Bahçe'de karar verildi! Archie Brown... F.Bahçe'de karar verildi! Archie Brown... 00:52
F.Bahçe'de görev değişikliği! Yeni başkan... F.Bahçe'de görev değişikliği! Yeni başkan... 00:52
G.Saray'a Camavinga'da dev rakip! G.Saray'a Camavinga'da dev rakip! 00:52