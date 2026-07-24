Aslan Avusturya'da

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan G.Saray, 29 Temmuz'a kadar kamp yapmak için dün Avusturya'ya hareket etti. Yeni sezon çalışmalarına burada devam edecek olan sarı-kırmızılılarda isimleri TFF'ye ismi bildirilmeyen Nelsson, Jelert ve Metehan'ın kadroda yer alması dikkat çekti.

KAMPA TEK TRANSFER

Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor: Uğurcan, Metehan, Jakobs, Eyüp Aydın, Sallai, Sara, Sane, Yunus Akgün, Jelert, Eren Elmalı, Ugochukwu, Günay, İlkay, Kaan, Jankat, Nelsson, Armando Güner, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Lemina.

RAKİP MONZA

Yeni sezon öncesinde G.Saray ikinci hazırlık maçını bugün Avusturya'da İtalyan ekibi Monza ile yapacak. Windischgarsten bölgesinde 23-29 Temmuz tarihlerinde kamp yapacak Galatasaray, burada iki hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılılar ilk olarak bugün 21.00'de Monza ile karşı karşıya gelecek. Diğer maç ise 27 Temmuz'da Venezia ile oynanacak.