Bremer’e teklif

Savunmada Davinson Sanchez'in yanına ya da olası bir ayrılığında yerine bir takviye yapmak isteyen G.Saray'da rota tamamen İtalya'ya çevrilmiş durumda.

OKAN BURUK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Brezilyalı stoper Bremer'i takibine aldı. 29 yaşındaki sambacıyı çok beğenen teknik direktör Okan Buruk, yönetiminden bu transfer için istekte bulundu. G.Saray yönetimi de hemen harekete geçti. Juventus'a ilgi mektubu gönderen sarı-kırmızılılar, oyuncuya da önemli bir maaş önerdi.

EN AZ 30 MİLYON EURO

İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre G.Saray, yıldız stopere senelik 8 milyon euro maaş önerdi. Geçen sezon RAMS Park'ta sarı-kırmızılılara karşı rakip olan ve hayran kalan başarılı oyuncunun hem Şampiyonlar Ligi faktörü hem de maaş talebinin karşılanması nedeniyle Türkiye'ye sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Juventus'un Bremer için en az 30 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli talep edeceği iddia edildi.