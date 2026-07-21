Yeniden Almada

Geride kalan sezonda ara transfer döneminde kiralık transferlere yönelen G.Saray, kanatlarda yine aynı yolu izleyecek. Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane'den oldukça memnun olan teknik direktör Okan Buruk, Noa Lang hamlesi gibi bir operasyon talep etti. Bunun üzerine yönetim de kanat bölgesini en az maliyetle takviye edecek hamleler üzerine yoğunlaştı. Böylece ocak ayında da ismi masaya yatırılan Atletico Madrid'in 25 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Thiago Almada yeniden gündeme geldi.

TOP ATLETİCO'DA

Geçen sezon 21 Ocak'ta RAMS Park'ta oynanan ve 1-1 sona eren Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Atletico Madrid konuk edilmişti. Burada İspanyol yöneticilerden Almada'yı isteyen sarı-kırmızılılar olumsuz yanıt almıştı. Bu bölgedeki alternatifini kaybetmek istemediğini ileten İspanyol ekibi, sezon sonunu işaret etmişti. Yeniden İspanyol ekibi ile kiralama teklifi üzerinde duran sarı-kırmızılılar, olumlu yanıt alması halinde hemen sonuca ulaşacak. Kanat bölgesinde ilk tercih kiralama olarak belirlendi.

İSPANYA'YA ALIŞAMADI

Geçen sezon Botafogo'dan 21 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'in yolunu tutan Thiago Almada, burada aradığını bulamadı. İspanya'ya uyum sağlayamayan 25 yaşındaki futbolcu sezonu 3 gol ve 1 asistle tamamlamıştı. İspanyol ekibi, Almada ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.