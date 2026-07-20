Galatasaray'da Ponomarenko'nun transferi için flaş karar!
Galatasaray'da transfer gündeminde yer alan Matviy Ponomarenko ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yönetimden Ukraynalı yıldız hakkında flaş bir karar geldi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Ukrayna ekibi doğrudan satış gerçekleştirmek isterken, G.Saray yönetimi ise transfer bütçesinin önemli bir kısmını 10 numara transferine ayırmak istiyor.
Kanat ve stoper de alacak olan sarı-kırmızılılar, forvete bu sezon bonservis ödemeye yanaşmıyor.
Bu nedenle tıpkı Lesley Ugochukwu transferinde olduğu gibi sözleşmeye şarta bağlı bir satın alma opsiyonu koymaya çalışan yönetim, böylece Ukrayna ekibini ikna etmeye çalışıyor. Ancak oyuncunun Avrupa'dan başka talipleri de bulunuyor.
GOLCÜ OYUNCU DÜNDEN RAZI
20 yaşındaki Ukraynalı futbolcu kulübünden ayrılarak G.Saray'a transfer olmayı çok istiyor.
İki kulübün anlaşmasını bekleyen ve parçalı formayı giymek için adeta gün sayan Ponomarenko, hem Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamak hem de Süper Lig'de kupa kaldırmak istiyor. Eğer kulüpler anlaşırsa oyuncu kısmı tamam.
MİLLİ FORMAYI GİYMEYE BAŞLADI
Geride kalan sezonda patlama gerçekleştiren Matviy Ponomarenko, mart ayında Ukrayna Milli Takım formasını da sırtına geçirmeye başladı.
Genç yaşına karşın, Ukrayna Milli Takımı'nın önemli bir parçası olacağının sinyallerini veren 20 yaşındaki futbolcu, oynadığı 3 maçta 1 gol atmayı başardı.
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