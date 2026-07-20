BAŞKA TALİPLERİ DE VAR Ukrayna ekibi doğrudan satış gerçekleştirmek isterken, G.Saray yönetimi ise transfer bütçesinin önemli bir kısmını 10 numara transferine ayırmak istiyor.

Kanat ve stoper de alacak olan sarı-kırmızılılar, forvete bu sezon bonservis ödemeye yanaşmıyor.