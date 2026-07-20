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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Ponomarenko'nun transferi için flaş karar!

Galatasaray'da Ponomarenko'nun transferi için flaş karar!

Galatasaray'da transfer gündeminde yer alan Matviy Ponomarenko ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yönetimden Ukraynalı yıldız hakkında flaş bir karar geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'da Ponomarenko'nun transferi için flaş karar!

Hücum bölgesine yapacağı 3 takviye ile sezona başlamak isteyen G.Saray'da Arjantinli Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrasında golcü transferi büyük bir önem taşımaya başladı.

Galatasaray'da Ponomarenko'nun transferi için flaş karar!

Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen'in arkasında bekleyecek ya da zaman zaman sahaya çift forvet olarak çıkacak genç bir isim getirmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda listenin ilk sırasına Matviy Ponomarenko'yu yazdı.

Galatasaray'da Ponomarenko'nun transferi için flaş karar!

Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki genç oyuncu için bir süredir görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'da Ponomarenko'nun transferi için flaş karar!

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Ukrayna ekibi doğrudan satış gerçekleştirmek isterken, G.Saray yönetimi ise transfer bütçesinin önemli bir kısmını 10 numara transferine ayırmak istiyor.

Galatasaray'da Ponomarenko'nun transferi için flaş karar!

Kanat ve stoper de alacak olan sarı-kırmızılılar, forvete bu sezon bonservis ödemeye yanaşmıyor.

Galatasaray'da Ponomarenko'nun transferi için flaş karar!

Bu nedenle tıpkı Lesley Ugochukwu transferinde olduğu gibi sözleşmeye şarta bağlı bir satın alma opsiyonu koymaya çalışan yönetim, böylece Ukrayna ekibini ikna etmeye çalışıyor. Ancak oyuncunun Avrupa'dan başka talipleri de bulunuyor.

Galatasaray'da Ponomarenko'nun transferi için flaş karar!

GOLCÜ OYUNCU DÜNDEN RAZI

20 yaşındaki Ukraynalı futbolcu kulübünden ayrılarak G.Saray'a transfer olmayı çok istiyor.

Galatasaray'da Ponomarenko'nun transferi için flaş karar!

İki kulübün anlaşmasını bekleyen ve parçalı formayı giymek için adeta gün sayan Ponomarenko, hem Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamak hem de Süper Lig'de kupa kaldırmak istiyor. Eğer kulüpler anlaşırsa oyuncu kısmı tamam.

Galatasaray'da Ponomarenko'nun transferi için flaş karar!

MİLLİ FORMAYI GİYMEYE BAŞLADI

Geride kalan sezonda patlama gerçekleştiren Matviy Ponomarenko, mart ayında Ukrayna Milli Takım formasını da sırtına geçirmeye başladı.

Galatasaray'da Ponomarenko'nun transferi için flaş karar!

Genç yaşına karşın, Ukrayna Milli Takımı'nın önemli bir parçası olacağının sinyallerini veren 20 yaşındaki futbolcu, oynadığı 3 maçta 1 gol atmayı başardı.

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