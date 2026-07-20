Lemina'da sona doğru

Sözleşmesindeki uzatma opsiyonu kullanılmayan ancak Kemerburgaz'da çalışmalarını sürdüren Mario Lemina'da son aşamaya gelindi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Sözleşmesindeki uzatma opsiyonu kullanılmayan ancak Kemerburgaz'da çalışmalarını sürdüren Mario Lemina'da son aşamaya gelindi. Taraflar arasında kalan ufak pürüzler aşılamadığı için henüz resmi imza atılmadı. Yönetim 1+1 yıllık yeni ve zamlı bir sözleşme ile Gabonlu yıldızı ikna etmek üzere. Lemina da kariyerine burada devam etmek istiyor.