Galatasaray'da Mario Lemina krizi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği büyük bir belirsizlik haline gelen Mario Lemina ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun yapmış olduğu son açıklama ise gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 06:50
Sarı-kırmızılı kurmayların ise imza parası ödemeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.
32 yaşındaki futbolcu yönetimin teklifini kabul etmezse Lemina ile yollar ayrılacak.
Lemina'nın adı Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'le anılıyor.
G.SARAY'LA İLGİLİ KÖTÜ KONUŞMAM
Lemina, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Lemina, "Bahsettiğiniz bilginin doğru olduğundan emin olun.
Galatasaray hakkında kötü konuşmamı bekliyorsanız, bu hayatım boyunca asla olmayacak" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli yıldız ile ilgili yaşanan gelişmeler, sarı-kırmızılı camiada dikkatle takip ediliyor.
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