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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mario Lemina krizi!

Galatasaray'da Mario Lemina krizi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği büyük bir belirsizlik haline gelen Mario Lemina ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun yapmış olduğu son açıklama ise gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'da Mario Lemina krizi!

Galatasaray'da Mario Lemina konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Mario Lemina krizi!

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılıların daha önce yeni kontrat konusunda anlaşma sağladığı Gabonlu ön liberonun imza öncesi yapılan son görüşmede kararını değiştirdiği öğrenildi.

Galatasaray'da Mario Lemina krizi!

Tecrübeli futbolcunun yönetimin önerdiği yıllık 3.5 milyon euroluk ücreti kabul ettiği, ancak imza parası istediği öğrenildi.

Galatasaray'da Mario Lemina krizi!

Sarı-kırmızılı kurmayların ise imza parası ödemeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Galatasaray'da Mario Lemina krizi!

32 yaşındaki futbolcu yönetimin teklifini kabul etmezse Lemina ile yollar ayrılacak.

Galatasaray'da Mario Lemina krizi!

Lemina'nın adı Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'le anılıyor.

Galatasaray'da Mario Lemina krizi!

G.SARAY'LA İLGİLİ KÖTÜ KONUŞMAM

Lemina, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'da Mario Lemina krizi!

Lemina, "Bahsettiğiniz bilginin doğru olduğundan emin olun.

Galatasaray'da Mario Lemina krizi!

Galatasaray hakkında kötü konuşmamı bekliyorsanız, bu hayatım boyunca asla olmayacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Mario Lemina krizi!

Tecrübeli yıldız ile ilgili yaşanan gelişmeler, sarı-kırmızılı camiada dikkatle takip ediliyor.

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