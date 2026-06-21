Galatasaray'dan Avrupa'ya transfer çıkarması! 3 genç isim...
Gelecek sezon Devler Ligi'nde adından söz ettirecek bir kadro ile mücadele etmek üzere transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aynı zamanda geleceğe yatırım yapmak üzere kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da forma giyen 3 genç Türk futbolcu için harekete geçti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 06:50
Galatasaray, geleceğe yatırım stratejisi kapsamında yerli ve genç oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Takvim'in haberine göre 3 genç futbolcunun yakın takibe aldığı öğrenildi.
Schalke'de forma giyen 19 yaşındaki stoper Mertcan Ayhan listede ilk sırada yer alıyor.
1.90 boyundaki genç savunmacının piyasa değerinin 8 milyon euro civarında olduğu ve kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu belirtiliyor.
İtalya Serie A temsilcisi Pisa'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha İsak Vural da Galatasaray'ın radarındaki bir diğer isim.
1.89 boyundaki genç futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ederken, güncel piyasa değerinin 5 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.
Listede yer alan bir diğer isim ise Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'da oynayan 20 yaşındaki ofansif orta saha Mert Kömür.
Oyun zekasıyla dikkat çeken genç oyuncunun piyasa değerinin 12 milyon euro olduğu ve kulübüyle 30 Haziran 2029'a kadar kontratının bulunduğu kaydedildi.