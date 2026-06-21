CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Avrupa'ya transfer çıkarması! 3 genç isim...

Galatasaray'dan Avrupa'ya transfer çıkarması! 3 genç isim...

Gelecek sezon Devler Ligi'nde adından söz ettirecek bir kadro ile mücadele etmek üzere transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aynı zamanda geleceğe yatırım yapmak üzere kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da forma giyen 3 genç Türk futbolcu için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Avrupa'ya transfer çıkarması! 3 genç isim...

Galatasaray, geleceğe yatırım stratejisi kapsamında yerli ve genç oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan Avrupa'ya transfer çıkarması! 3 genç isim...

Takvim'in haberine göre 3 genç futbolcunun yakın takibe aldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Avrupa'ya transfer çıkarması! 3 genç isim...

Schalke'de forma giyen 19 yaşındaki stoper Mertcan Ayhan listede ilk sırada yer alıyor.

Galatasaray'dan Avrupa'ya transfer çıkarması! 3 genç isim...

1.90 boyundaki genç savunmacının piyasa değerinin 8 milyon euro civarında olduğu ve kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu belirtiliyor.

Galatasaray'dan Avrupa'ya transfer çıkarması! 3 genç isim...

İtalya Serie A temsilcisi Pisa'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha İsak Vural da Galatasaray'ın radarındaki bir diğer isim.

Galatasaray'dan Avrupa'ya transfer çıkarması! 3 genç isim...

1.89 boyundaki genç futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ederken, güncel piyasa değerinin 5 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Avrupa'ya transfer çıkarması! 3 genç isim...

Listede yer alan bir diğer isim ise Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'da oynayan 20 yaşındaki ofansif orta saha Mert Kömür.

Galatasaray'dan Avrupa'ya transfer çıkarması! 3 genç isim...

Oyun zekasıyla dikkat çeken genç oyuncunun piyasa değerinin 12 milyon euro olduğu ve kulübüyle 30 Haziran 2029'a kadar kontratının bulunduğu kaydedildi.

Curaçao'dan tarihi 1 puan!
G.Saray'ın yeni transferi Süper Lig'den! Gelmek için can atıyor
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
İsrail'den Türkiye itirafı: "Netanyahu, Erdoğan'ın gücünü hesaba katmadı"
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zabrze'nin hocasından F.Bahçe eleştirisi
Italiano'dan Vlahovic'e telefon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vedat Muriqi çalışmalara başladı Vedat Muriqi çalışmalara başladı 22:03
F.Bahçe'den veda paylaşımı! Nando De Colo... F.Bahçe'den veda paylaşımı! Nando De Colo... 20:40
Fırtına yeni sezon formalarını tanıttı! Fırtına yeni sezon formalarını tanıttı! 20:25
Zabrze'nin hocasından F.Bahçe eleştirisi Zabrze'nin hocasından F.Bahçe eleştirisi 19:40
Sultanlar'dan müthiş geri dönüş! Sultanlar'dan müthiş geri dönüş! 19:21
Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da 11. oldu! Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da 11. oldu! 18:49
Daha Eski
Gençlerbirliği Fıratcan Üzüm ile sözleşme uzattı! Gençlerbirliği Fıratcan Üzüm ile sözleşme uzattı! 16:43
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kışın geldi yazın gidiyor F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kışın geldi yazın gidiyor 16:21
"Kurtlar yalnız avlanmaz" "Kurtlar yalnız avlanmaz" 09:08
G.Saray'ın yeni transferi Süper Lig'den! Gelmek için can atıyor G.Saray'ın yeni transferi Süper Lig'den! Gelmek için can atıyor 09:44
Muğlaspor'da Yalçın Koşukavak dönemi! Muğlaspor'da Yalçın Koşukavak dönemi! 10:23
Hull City'den G.Saraylı yıldıza kanca! Hull City'den G.Saraylı yıldıza kanca! 10:26