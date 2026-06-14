Galatasaray'dan Julian Brandt hamlesi! İmza parası...
10 numara pozisyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Borussia Dortmund'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalacak Julian Brandt için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, bonservisini eline alacak tecrübeli futbolcuya sunmayı planladığı imza parası da ortaya çıktı. İşte transferde tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 06:50
Galatasaray da dahil önündeki seçenekleri değerlendirmeye alacak olan Julian Brandt, 10 numaralı pozisyonda oynuyor.
İSPANYA'DAN İLGİ VAR
30 yaşındaki futbolcu gerek duyulması halinde kanatlarda da görev yapabilirken, İspanya'dan da kendisiyle ilgilenen takımlar bulunuyor.
Ancak önceliği Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymek olan Julian Brandt'ın kriterlerine Galatasaray uyuyor.
İMZA PARASI!
Sarı-kırmızılılar, bonservisini eline alacak olan Alman futbolcu için 5 milyon euro'luk imza parası önermeye hazırlanıyor.
İLK KEZ ALMANYA DIŞINA ÇIKACAK
Galatasaray'ın yanı sıra İspanya'dan da talipleri bulunan Brandt ile Roma da ilgileniyor. Bugüne kadar Almanya dışında forma giymeyen başarılı futbolcu, eğer bu takımlardan birisiyle anlaşırsa bir ilki yaşayacak.
DEVLER LİGİ KOZU
Şampiyonlar Ligi kozu sayesinde sarı-kırmızılılar da artık Avrupa'nın önemli kulüpleriyle transferde rahatlıkla yarışabiliyor.
15 SKOR KATKISI ÜRETTİ
İstikrarlı bir oyuncu olan Julian Brandt, geride kalan sezonda 41 resmi maçta forma giymeyi başardı. Bu maçlarda 11 gole imzasını atan 30 yaşındaki futbolcu, 4 de asiste imzasını attı. Brandt son yılda sakatlıklar nedeniyle toplamda sadece 11 maç kaçırdı.
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