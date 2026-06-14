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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Julian Brandt hamlesi! İmza parası...

Galatasaray'dan Julian Brandt hamlesi! İmza parası...

10 numara pozisyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Borussia Dortmund'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalacak Julian Brandt için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, bonservisini eline alacak tecrübeli futbolcuya sunmayı planladığı imza parası da ortaya çıktı. İşte transferde tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Julian Brandt hamlesi! İmza parası...

Yeni sezonda kadrosundaki eksik parçaları kapatmak isteyen Galatasaray, özellikle 10 numara için kalıcı bir çözüm arıyor.

Galatasaray'dan Julian Brandt hamlesi! İmza parası...

Dries Mertens'in ayrılığı sonrasında bu pozisyonu bir türlü dolduramayan ve yokluğunu hisseden sarı-kırmızılılar çok önemli isimlerle temas halinde bulunuyor.

Galatasaray'dan Julian Brandt hamlesi! İmza parası...

Can Uzun için önemli bir bütçe ayıran ancak henüz somut bir adım atamayan Galatasaray, 30 Haziran'da serbest kalacak olan Alman yıldız için harekete geçiyor.

Galatasaray'dan Julian Brandt hamlesi! İmza parası...

Galatasaray da dahil önündeki seçenekleri değerlendirmeye alacak olan Julian Brandt, 10 numaralı pozisyonda oynuyor.

Galatasaray'dan Julian Brandt hamlesi! İmza parası...

İSPANYA'DAN İLGİ VAR

30 yaşındaki futbolcu gerek duyulması halinde kanatlarda da görev yapabilirken, İspanya'dan da kendisiyle ilgilenen takımlar bulunuyor.

Galatasaray'dan Julian Brandt hamlesi! İmza parası...

Ancak önceliği Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymek olan Julian Brandt'ın kriterlerine Galatasaray uyuyor.

Galatasaray'dan Julian Brandt hamlesi! İmza parası...

İMZA PARASI!

Sarı-kırmızılılar, bonservisini eline alacak olan Alman futbolcu için 5 milyon euro'luk imza parası önermeye hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Julian Brandt hamlesi! İmza parası...

İLK KEZ ALMANYA DIŞINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın yanı sıra İspanya'dan da talipleri bulunan Brandt ile Roma da ilgileniyor. Bugüne kadar Almanya dışında forma giymeyen başarılı futbolcu, eğer bu takımlardan birisiyle anlaşırsa bir ilki yaşayacak.

Galatasaray'dan Julian Brandt hamlesi! İmza parası...

DEVLER LİGİ KOZU

Şampiyonlar Ligi kozu sayesinde sarı-kırmızılılar da artık Avrupa'nın önemli kulüpleriyle transferde rahatlıkla yarışabiliyor.

Galatasaray'dan Julian Brandt hamlesi! İmza parası...

15 SKOR KATKISI ÜRETTİ

İstikrarlı bir oyuncu olan Julian Brandt, geride kalan sezonda 41 resmi maçta forma giymeyi başardı. Bu maçlarda 11 gole imzasını atan 30 yaşındaki futbolcu, 4 de asiste imzasını attı. Brandt son yılda sakatlıklar nedeniyle toplamda sadece 11 maç kaçırdı.

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