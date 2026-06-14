Galatasaray'dan Julian Brandt hamlesi! İmza parası...

İMZA PARASI! Sarı-kırmızılılar, bonservisini eline alacak olan Alman futbolcu için 5 milyon euro'luk imza parası önermeye hazırlanıyor.

İLK KEZ ALMANYA DIŞINA ÇIKACAK



Galatasaray'ın yanı sıra İspanya'dan da talipleri bulunan Brandt ile Roma da ilgileniyor. Bugüne kadar Almanya dışında forma giymeyen başarılı futbolcu, eğer bu takımlardan birisiyle anlaşırsa bir ilki yaşayacak.