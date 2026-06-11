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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Liverpool'un dünya yıldızına kanca!

Galatasaray'dan Liverpool'un dünya yıldızına kanca!

Galatasaray, Liverpool’un dünya yıldızı ismini yaz transfer dönemi listesinin ilk sırasına yazdı. Premier Lig devinden ayrılığı konuşulan yıldızla kurulan temasların hız kazandığı ve görüşmelerin süreceği vurgulandı. İşte o isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Liverpool'un dünya yıldızına kanca!

Yeni sezonda defans hattını güçlendirmeye önem veren Galatasaray'da Virgil Van Dijk'ın adı ön plana çıkıyor.

Galatasaray'dan Liverpool'un dünya yıldızına kanca!

Liverpool ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan ancak bu sezon itibarıyla ayrılmaya sıcak bakan 34 yaşındaki Hollandalı stoper, transfer gündeminin en önemli isimlerinden biri konumunda.

Galatasaray'dan Liverpool'un dünya yıldızına kanca!

Teknik Direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği Van Dijk için çalışmalara hız verildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ünlü yıldızın transferini bonservissiz bir şekilde bitirmeyi hedeflediği dile getirildi.

Galatasaray'dan Liverpool'un dünya yıldızına kanca!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan deneyimli stoperin menajerine yetki verdiği kaydedildi. Görüşmelerin menajeri ile süreceği vurgulandı. Van Dijk'ın kariyerine Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda devam etmek istediği dile getirildi.

Galatasaray'dan Liverpool'un dünya yıldızına kanca!

Galatasaray'ın da 34 yaşındaki yıldızın transferi için temaslarını sıklaştırdığı ve kısa süre içerisinde olumlu yönde netice beklediği belirtildi. Van Dijk'a Avrupa'dan birçok kulübün ilgi gösterildiği kaydedildi.

Galatasaray'dan Liverpool'un dünya yıldızına kanca!

SNEIJDER REFERANSI

Sarı-kırmızılıların unutulmaz isimlerinden Wesley Sneijder'in Virgil Van Dijk'a referans olacağı ifade edildi. Hollandalı savunmacıya bilgiler veren ve vatandaşının Galatasaray'a gitmesini isteyen Sneijder'in transferde etkin rol oynayacağı aktarıldı.

Galatasaray'dan Liverpool'un dünya yıldızına kanca!

TARAFTARLARA HAYRAN

Virgil Van Dijk, 2025-2026 sezonunda Liverpool formasıyla iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip oldu. Rams Park'taki atmosferden ve taraftarların sahaya verdiği destekten çok etkilenen Hollandalı stoperin, sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı bildirildi.

Galatasaray'dan Liverpool'un dünya yıldızına kanca!

İSTİKRAR ABİDESİ

Liverpool ile 2025-2026 sezonunda istikrarlı bir grafik çizen Virgil Van Dijk'ın rakamları dikkat çekiyor. İngiltere Premier Lig'de 38 maçın 38'inde oynayan tek futbolcu olan Van Dijk, büyük alkış topladı.

Galatasaray'dan Liverpool'un dünya yıldızına kanca!

Ayrıca 34 yaşına gelmesine karşın fiziksel olarak güçlü duran Hollandalı stoperin iş disiplini ve liderliği de övgü alıyor.

Galatasaray'dan Liverpool'un dünya yıldızına kanca!

DEFANSTA LİDER GELENEĞİ

Cimbom'da savunma hattında lider stoper geleneği gözlerden kaçmıyor. Geçmişten bugüne Cüneyt Tanman, Bülent Korkmaz, Gheorghe Popescu, Rigobert Song, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Hakan Balta, Tomas Ujfalusi, Aurelien Chedjou, Maicon, Marcao, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gibi isimler stoperde yer aldı. Virgil Van Dijk'ın da benzer bir rol olması amaçlanıyor.

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