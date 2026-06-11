Galatasaray'dan Liverpool'un dünya yıldızına kanca!

TARAFTARLARA HAYRAN Virgil Van Dijk, 2025-2026 sezonunda Liverpool formasıyla iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip oldu. Rams Park'taki atmosferden ve taraftarların sahaya verdiği destekten çok etkilenen Hollandalı stoperin, sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı bildirildi.

İSTİKRAR ABİDESİ Liverpool ile 2025-2026 sezonunda istikrarlı bir grafik çizen Virgil Van Dijk'ın rakamları dikkat çekiyor. İngiltere Premier Lig'de 38 maçın 38'inde oynayan tek futbolcu olan Van Dijk, büyük alkış topladı.