Galatasaray'dan Van Dijk hamlesi! Transferde flaş Icardi detayı
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un savunma bölgesine Liverpool'un yıldız stoperi Virgil van Dijk'ın transferini istediği öğrenildi. Bu transferin gerçekleşmesinin ise Icardi'nin durumuna bağlı olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 06:50
Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belirsiz.
Arjantinli yıldız ile sözleşme yenilenmezse yetişkin yabancı kontenjanında bir boşluk açılacak.
Açılacak boşlukta Okan Buruk'un, yönetimden Hollandalı yıldız stoper Virjil Van Dijk'ın transferini istediği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre Buruk, Hollandalı stoperi takımda görmeyi çok istiyor.
34 yaşındaki savunmacının güncel değeri 15 milyon euro olarak öne çıkıyor.
Fizik gücü ve oyun bilgisi ile dünyanın tanıdığı 1.95'lik defans'ın, Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.
Van Dijk, 2025-26 sezonunda Liverpool formasıyla tam 55 maça çıkarken 8 gol attı.
Hollandalı stoper önceki sezon 49 maçta 5 gol kaydetmişti.
Galatasaray yönetiminin, transfer şartlarını değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerde konuyla ilgili temaslarını yoğunlaştırabileceği belirtiliyor.