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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Van Dijk hamlesi! Transferde flaş Icardi detayı

Galatasaray'dan Van Dijk hamlesi! Transferde flaş Icardi detayı

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un savunma bölgesine Liverpool'un yıldız stoperi Virgil van Dijk'ın transferini istediği öğrenildi. Bu transferin gerçekleşmesinin ise Icardi'nin durumuna bağlı olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Van Dijk hamlesi! Transferde flaş Icardi detayı

Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belirsiz.

Galatasaray'dan Van Dijk hamlesi! Transferde flaş Icardi detayı

Arjantinli yıldız ile sözleşme yenilenmezse yetişkin yabancı kontenjanında bir boşluk açılacak.

Galatasaray'dan Van Dijk hamlesi! Transferde flaş Icardi detayı

Açılacak boşlukta Okan Buruk'un, yönetimden Hollandalı yıldız stoper Virjil Van Dijk'ın transferini istediği öğrenildi.

Galatasaray'dan Van Dijk hamlesi! Transferde flaş Icardi detayı

Takvim'in haberine göre Buruk, Hollandalı stoperi takımda görmeyi çok istiyor.

Galatasaray'dan Van Dijk hamlesi! Transferde flaş Icardi detayı

34 yaşındaki savunmacının güncel değeri 15 milyon euro olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'dan Van Dijk hamlesi! Transferde flaş Icardi detayı

Fizik gücü ve oyun bilgisi ile dünyanın tanıdığı 1.95'lik defans'ın, Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.

Galatasaray'dan Van Dijk hamlesi! Transferde flaş Icardi detayı

Van Dijk, 2025-26 sezonunda Liverpool formasıyla tam 55 maça çıkarken 8 gol attı.

Galatasaray'dan Van Dijk hamlesi! Transferde flaş Icardi detayı

Hollandalı stoper önceki sezon 49 maçta 5 gol kaydetmişti.

Galatasaray'dan Van Dijk hamlesi! Transferde flaş Icardi detayı

Galatasaray yönetiminin, transfer şartlarını değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerde konuyla ilgili temaslarını yoğunlaştırabileceği belirtiliyor.

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