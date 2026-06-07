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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a gençlik aşısı: Gui Negao!

Galatasaray'a gençlik aşısı: Gui Negao!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı-kırmızılılar, Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın genç golcüsü Gui Negao için kollarını sıvadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 11:04
Galatasaray'a gençlik aşısı: Gui Negao!

Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Galatasaray'a gençlik aşısı: Gui Negao!

Önümüzdeki sezon ligdeki şampiyonluk serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını da yukarıya çekmeyi hedefliyor.

Galatasaray'a gençlik aşısı: Gui Negao!

Bu doğrultuda Cimbom, takviye planlanan mevkiler için listesine yazdığı isimleri ince eleyip sık dokuyor.

Galatasaray'a gençlik aşısı: Gui Negao!

Aynı zamanda geleceğe yönelik yatırımlarına da önem veren Galatasaray'ın gündemine 19 yaşında bir santrfor geldi.

Galatasaray'a gençlik aşısı: Gui Negao!

Itatiaia'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, Corinthians'ın Brezilyalı genç golcüsünü Gui Negao'yu takibe aldı.

Galatasaray'a gençlik aşısı: Gui Negao!

Oyuncuya Internacional'in de ilgisi olduğu duyuruldu. Brezilya ekibinin bütçe planlaması doğrultusunda olası bir satışa onay verdiği aktarıldı.

Galatasaray'a gençlik aşısı: Gui Negao!

Bu sezon 12 maçta toplamda 562 dakika süre alan Negao, 1 kez ağları sarsmayı başardı.

Galatasaray'a gençlik aşısı: Gui Negao!

Genç santrforun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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