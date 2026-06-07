Galatasaray'a gençlik aşısı: Gui Negao!

Aynı zamanda geleceğe yönelik yatırımlarına da önem veren Galatasaray'ın gündemine 19 yaşında bir santrfor geldi.

Itatiaia'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, Corinthians'ın Brezilyalı genç golcüsünü Gui Negao'yu takibe aldı.