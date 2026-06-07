Galatasaray'a gençlik aşısı: Gui Negao!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı-kırmızılılar, Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın genç golcüsü Gui Negao için kollarını sıvadı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 11:04
Aynı zamanda geleceğe yönelik yatırımlarına da önem veren Galatasaray'ın gündemine 19 yaşında bir santrfor geldi.
Itatiaia'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, Corinthians'ın Brezilyalı genç golcüsünü Gui Negao'yu takibe aldı.
Oyuncuya Internacional'in de ilgisi olduğu duyuruldu. Brezilya ekibinin bütçe planlaması doğrultusunda olası bir satışa onay verdiği aktarıldı.
Bu sezon 12 maçta toplamda 562 dakika süre alan Negao, 1 kez ağları sarsmayı başardı.
Genç santrforun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
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