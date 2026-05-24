Galatasaray-Noa Lang cephesinde flaş gelişme! 10+4 kuralı sonrası...
Galatasaray'a sona eren 2025/26 sezonunun devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak katılan Noa Lang hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin bitmesi sonrası Napoli'ye dönecek olan Lang'ın geleceği hakkında aldığı karar dikkat çekerken 10+4 kuralının kesinleşmesi sonrası Cimbom ise Noa Lang'ın durumunu takip etme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 11:36
Napoli'ye geri dönen Hollandalı oyuncu, bir süre daha sarı-kırmızılı kulübü bekleme kararı aldı.
Sabah'ın haberine göre, 10+4 kuralı kesinleştiği için frene basan Galatasaray, Noa Lang'ın durumunu takip edecek.
Yıldız oyuncuyla Beşiktaş da ilgileniyor.
Noa Lang ise önceliğini yine sarı-kırmızılı kulübe verdi.
