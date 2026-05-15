Adnan Kayatepe yönetecek

Süper Lig'in son haftasında prestij mücadelesi için sahaya çıkacak olan G.Saray'da Kasımpaşa mücadelesinin hakemi belli oldu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
Süper Lig'in son haftasında prestij mücadelesi için sahaya çıkacak olan G.Saray'da Kasımpaşa mücadelesinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe mücadele edecek. Kayatepe daha önce G.Saray'ın, Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta düdük çalmıştı. Bu Kayatepe'nin ikinci G.Saray maçı olacak.