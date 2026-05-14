Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan transferde savunma harekatı: Stanisic ve Pavlovic gündemde!

Galatasaray'dan transferde savunma harekatı: Stanisic ve Pavlovic gündemde!

Galatasaray, savunma hattını Avrupa'nın önemli yıldızlarıyla güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, sağ bek rotasyonu için Josip Stanisic, stoper hattı için ise Strahinja Pavlovic transferlerini gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin, iki oyuncu için de önümüzdeki günlerde temaslarını hızlandırması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 06:50
Şampiyon Galatasaray transfer çalışmalarında düğmeye bastı, hazırlıklarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar savunma hattına takviye için listesini hazırladı.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda sağ bek için Bayern Münih'in 26 yaşındaki Hırvat yıldızı Josip Stanisic takip listesine alındı.

Stoper hattında da Milan'ın 24 yaşındaki Sırp yıldızı Strahinja Pavlovic gündeme dahil edildi.

Okan Buruk'un da savunmaya takviyeye 'tamam' dediği belirtildi. İki yıldız savunmacı için Dünya Kupası öncesi harekete geçilecek.

Milan'dan ayrılmaya sıcak bakan Strahinja Pavlovic ön plana çıkıyor. Sol stoper ve sol bekte şans bulabilen Sırp defans oyuncusu, Galatasaray'a gelmeye yakın duruyor. Şampiyonlar Ligi faktörü Pavlovic için belirleyici olacak. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 35 resmi maça çıkarken 5 gol attı.

Bayern Münih ile iyi ilişkileri olan Galatasaray, sağ beke de Josip Stanisic'i düşünüyor. Hırvat oyuncunun kiralanması düşünülüyor. Stanisic, bu sezon 41 resmi maça çıkarken 3 gol ve 7 asistle oynadı.

