Galatasaray'dan transferde savunma harekatı: Stanisic ve Pavlovic gündemde!
Galatasaray, savunma hattını Avrupa'nın önemli yıldızlarıyla güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, sağ bek rotasyonu için Josip Stanisic, stoper hattı için ise Strahinja Pavlovic transferlerini gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin, iki oyuncu için de önümüzdeki günlerde temaslarını hızlandırması bekleniyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 06:50
Okan Buruk'un da savunmaya takviyeye 'tamam' dediği belirtildi. İki yıldız savunmacı için Dünya Kupası öncesi harekete geçilecek.
Milan'dan ayrılmaya sıcak bakan Strahinja Pavlovic ön plana çıkıyor. Sol stoper ve sol bekte şans bulabilen Sırp defans oyuncusu, Galatasaray'a gelmeye yakın duruyor. Şampiyonlar Ligi faktörü Pavlovic için belirleyici olacak. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 35 resmi maça çıkarken 5 gol attı.
Bayern Münih ile iyi ilişkileri olan Galatasaray, sağ beke de Josip Stanisic'i düşünüyor. Hırvat oyuncunun kiralanması düşünülüyor. Stanisic, bu sezon 41 resmi maça çıkarken 3 gol ve 7 asistle oynadı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.