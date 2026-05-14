Galatasaray'dan transferde savunma harekatı: Stanisic ve Pavlovic gündemde!

Okan Buruk'un da savunmaya takviyeye 'tamam' dediği belirtildi. İki yıldız savunmacı için Dünya Kupası öncesi harekete geçilecek.

Milan'dan ayrılmaya sıcak bakan Strahinja Pavlovic ön plana çıkıyor. Sol stoper ve sol bekte şans bulabilen Sırp defans oyuncusu, Galatasaray'a gelmeye yakın duruyor. Şampiyonlar Ligi faktörü Pavlovic için belirleyici olacak. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 35 resmi maça çıkarken 5 gol attı.