Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İkisi takımın yarısı

G.Saray bu sezon 52 resmi maçta 106 gol sevinci yaşarken, hücumcuları Victor Osimhen ve Mauro İcardi 49 gole doğrudan katkı sağladı. Aslan’ın gollerinin yüzde 46’sına imza attılar

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
Bu sezon hücum gücüyle Avrupa takımlarını bile kıskandıran Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mauro İcardi'nin sağladığı katkılar dikkat çekti. Üstelik Osimhen 3 kez sakatlık yaşayıp bir de Afrika Kupası görürken, İcardi de eski formunun uzağında kalmıştı. Ancak iki futbolcu da buldukları şansı iyi değerlendirmeyi başardı. G.Saray bu sezon 4 farklı kulvarda 52 resmi maça çıkarken, 106 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. BU gollerde aslan payını ise takımın yıldızları Osimhen ile İcardi üstlendi. İki futbolcu toplamda 38 gole imza atarken, 11 de asist yaparak toplamda 49 kez tabelaya doğrudan katkıda bulundu. Aslan'ın skor yükünün yüzde 46'sını bu ikili çekti. Osimhen 22 golle sezonu kapatırken, İcardi 16 gol kaydetti. Nijeryalı futbolcu 8 asist yaparak kariyer rekorunu kırarken, Arjantinli İcardi ise 3 kez gol pası verdi.

