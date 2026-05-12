Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İcardi ile görüşeceğiz

İcardi ile görüşeceğiz

Dursun Özbek: “İcardi’nin takıma katkısı çok büyük, bir nesli G.Saraylı yaptı. Kendisiyle görüşeceğim. İcardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
İcardi ile görüşeceğiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İcardi'nin geleceğiyle ilgili konuştu. Arjantinli oyuncu ile ilerleyen günlerde görüşeceklerini ifade eden Özbek, "Sezon sonu geliyor. İcardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. İcardi bizim bir değerimiz. İcardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum. Zor bir sezondu ama güzel bitti. Taraftarlarımızı ve camiayı mutlu ettik. Okan Buruk başarılı oldu. 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişti. Hizmet için her zaman hazır Galatasaray'a. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Galatasaray en ve ilklerin takımı. 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluk. İnşallah arkadaşlarımla birlikte başaracağız. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasından başlayacağız. Eksiklerimizi tamamlamak için harekete geçtik" diye konuştu.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
