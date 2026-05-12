Başkan Erdoğan’dan telefon

RAMS Park'ta Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste dördüncü, tarihindeki 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özel bir telefon geldi. Şampiyonluk günü bir tebrik mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün isesarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, iki ismi de Galatasaray'ın şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.