Derbide 5 bin 800 polis görev yapacak

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisiyle ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sıkı tedbirler alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla titizlikle planlanarak ve olumsuz olayların önüne geçilebilmesi için alınan üst düzey tedbirlerle şiddete geçit verilmeyecek. Sabah'ın haberine göre dev derbide stat içi ve çevresinde maç günü yaklaşık 2 bini Çevik Kuvvet olmak üzere toplamda 5 bin 800 polis görev yapacak. Maç günü İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri koordineli bir şekilde hazır bulunacak.

Sabah saatlerinden itibaren maç sonu taraftarlar tamamen dağılana sıkı tedbirler sürecek. İlçelerde, ulaşım araçlarında, Fenerbahçe taraftarlarının toplanarak RAMS Park'a gelecekleri Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, taraftar grupları, takımların kullanacakları güzergâhlarda, kulüp tesisleri, mağazalarının bulunduğu noktalarda ve taraftarların yoğun olacağı alanlarda da polisler tarafından önleyici tedbirler alınacak. Stadyuma girişlerde de aramalar sıkı tutulacak.

600 MİLYON EURO'LUK DERBİ

Derbi Süper Lig tarihinin en pahalı karşılaşması olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin toplam kadro değeri yaklaşık 600 milyon Euro'yu buluyor. Aslan'ın 345 milyon Euro seviyesinde seyrederken Kanarya'nın ise 248 milyon Euro olarak öne çıkıyor. Galatasaray'ın en değerli isimlerine bakıldığında Osimhen, 75 milyon Euro ile listenin zirvesinde. Onu 26 milyon Euro ile Barış Alper takip ediyor. Noa Lang ve Wilfried Singo 25 milyon, Sane ile Sara ise 22 milyon Euro. Fenerbahçe cephesinde ise Guendouzi 28 milyon Euro ile ilk sırada. Kerem 22 milyon Euro ile izlerken Alvarez, Oosterwolde, Nene ve Cherif 18'er milyon Euro.