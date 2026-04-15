Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Haberleri

Teknik direktör Okan Buruk ile görüşen Başkan Dursun Özbek, başarılı çalıştırıcıya olan güvenlerini yineledi ve kendisine güvendiklerini ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
Son haftalarda üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un geleceği bile tartışmaya açılırken, başarılı çalıştırıcıya tam destek geldi. Okan Buruk ile bir görüşmede bulunan Başkan Dursun Özbek, kendisine duydukları güveni yineledi. Okan Buruk'tan sadece takıma konsantre olmasını isteyen Başkan Özbek, gereken sonuçları elde edip üst üste dördüncü şampiyonluğa ulaşacaklarını belirtti.

Son üç senedir şampiyon olduklarını belirten Özbek, "Sana güveniyoruz. Mayısta yine şampiyon olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da Kemerburgaz Tesisleri'ne adeta kamp kuracak. Burada futbolcular ve teknik heyet ile yakından ilgilenecek olan Kavukcu, güven ortamının yeniden kazanılmasını sağlayacak. Ayrıca Başkan Dursun Özbek de zaman zaman takımın antrenmanlarını Kemerburgaz Tesisleri'nde takip edecek.

