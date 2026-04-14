Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray De Laurentiis'ten gündem olan Osimhen açıklaması!

İtalya Serie A ekiplerinden SSC Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis flaş açıklamalara yer verdi. Laurentiis'in açıklamalarında Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile ilgili yapmış olduğu o itiraf ise gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 21:29
Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Cimbom, aldığı bu beraberlik ile Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puanı sahasında bıraktı.

Galatasaray'da mücadelede Victor Osimhen'in eksikliği bir hayli hissedilirken Nijeryalı yıldızın sahalara ne zaman geri döneceği büyük merak konusu haline geldi.

Sarı-kırmızılı camia, futbolcunun bir an önce iyileşmesi ve sahalara geri dönebilmesi için adeta seferber oldu.

Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrilirken Nijeryalı futbolcu hakkında eski takımı Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'ten flaş bir açıklama daha geldi.

De Laurentiis The Athletic'e yaptığı açıklamada Osimhen hakkında, "Conte ile çalışmaya başladığımızda, PSG ve diğer kulüplerden Victor Osimhen ve Kvara'yı birlikte satmamız için 200 milyon avroluk bir teklif aldık.

Conte, "Osimhen'i satabilirsiniz, ama lütfen Kvara'yı satmayın" dedi. Bu büyük bir hataydı çünkü sonrasında babası ve menajeriyle ciddi sorunlar yaşadım.

28 yaşın altındaki herhangi bir oyuncu, üç yıllık sözleşmeden sonra neredeyse hiçbir şey ödemeden ayrılabilir. Ve bu oyuncu ve menajeri Napoli'den ayrılmaya kesinlikle kararlı oldukları için, onu satmanın en iyisi olduğuna karar verdim." şeklinde konuştu.

İŞTE O HABER:

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı!
G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! Napoli...
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 14 NİSAN 2026 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Gülistan Doku'nun sevgilisinden şüpheli mesajlar: "İsterse öldürsün beni" Zorla bir yerde mi tutuluyordu?
Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor!
Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri
Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri! Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri! 21:29
İşte 29. haftanın VAR kayıtları! İşte 29. haftanın VAR kayıtları! 20:31
Şenol Güneş: "Çeyrek finale kadar..." Şenol Güneş: "Çeyrek finale kadar..." 20:06
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman? 20:04
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç bilgileri! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç bilgileri! 19:26
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı! 19:24
Daha Eski
Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi bitti! Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi bitti! 18:37
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 18:03
Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! 17:39
G.Saray'ın gündemindeydi! Kulübüyle sözleşme uzattı G.Saray'ın gündemindeydi! Kulübüyle sözleşme uzattı 16:47
Bahattin Sofuoğlu ile Can Öncü piste çıkıyor Bahattin Sofuoğlu ile Can Öncü piste çıkıyor 16:06
G. Antep FK'da Burak Yılmaz dönemi sona erdi! G. Antep FK'da Burak Yılmaz dönemi sona erdi! 15:57