Lemina’dan ilk

Galibiyeti perçinleyen Galatasaray’ın Gabonlu yıldızı, bu sezon Süper Lig’deki ilk golünü kaydetti
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
Sarı-kırmızılı takım İzmir'den altın değerinde 3 puanla dönerken, Mario Lemina başarılı performansını golle taçlandırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gabonlu yıldız, 75'inci dakikada sahneye çıktı. Gabriel Sara'nın ortasında penaltı noktası üzerinde kendisini unutturan 32 yaşındaki futbolcu, kafayla sezonun belki de en kritik golüne imzasını attı. Lemina böylece Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez skora katkı yaptı. Tecrübeli orta saha bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart'ta oynanan Liverpool sınavında ağları sallamıştı. Lemina'nın ayrıca Bodo Glimt maçında 1 de asisti bulunuyor.