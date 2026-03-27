ManU’nun gözü Sara'da

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
İngiliz ekibi Manchester United, G.Saray'da harika bir sezon geçiren ve Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara ile yakından ilgileniyor. Fichajes'in haberine göre İngiliz ekibi daha önce Norwich City forması da Sara için 35 milyon euro'yu gözden çıkardı. Ancak milli takıma seçilmesinden sonra G.Saray yönetiminin beklentisi 40 milyon seviyesine çıktı.